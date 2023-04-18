Шевченко — о поддержке Украины: сейчас о нас меньше пишут, ищем другие форматы

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Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что внимание к событиям в стране угасает.
Шевченко — о поддержке Украины: сейчас о нас меньше пишут, ищем другие форматы
  • globallookpress.com
  • © Alexander Chernykh

«Во время первой волны внимания пожертвования шли сами, потому что люди постоянно видели Украину в новостях. Сейчас о нас меньше пишут, нужно искать другие форматы. Большие ивенты, матчи, концерты — разные мероприятия, чтобы совместить отдых и сделать хорошее дело», — цитирует Шевченко Vogue.

14 апреля депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы. С какого момента начинает действовать решение, не уточняется. Также пока нет официального подтверждения от самого министерства.

Ранее сообщалось, что украинские футболисты не будут бойкотировать отбор Евро-2024 из-за участия Белоруссии.

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