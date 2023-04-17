Спортивный директор «Ростова» назвал скотством слова Талалаева про Комличенко

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на высказывание главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«По мне — это странно, он нигде с Николаем не пересекался, не работал. Это чистое скотство и непорядочность, для чего он это делал… Какая цель высказывания — уронить достоинство Комличенко? Поступок низкий, пусть Талалаев в себе поковыряется, я не его психоаналитик. Я к нему относился как к адекватному, неглупому человеку», — цитирует Рыскина «Матч ТВ».

16 апреля Валерий Карпин посоветовал Талалаеву «не открывать рот» после высказывания тренера «Химок» про нападающего «Ростова» Николая Комличенко.

Талалаев после своего удаления в матче с «Крыльями» заявил, что они не растят Комличенко, а говорят правду в лицо.

Ранее сообщалось, что РФС не получал обращения по скандальным словам Карпина в адрес Талалаева.