Президент IIHF Тардиф надеется, что российские хоккеисты скоро вернутся на международные турниры

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф прокомментировал возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования в скором времени.
Президент IIHF Тардиф надеется, что российские хоккеисты скоро вернутся на международные турниры
  • AFP

«Я надеюсь, что Россия и Белоруссия вернутся как можно скорее. Но окончательное решение по этим странам мы примем в Милане в марте 2024 года, потому что вскоре после этого начнётся олимпийская квалификация, и Белоруссия должна быть её частью», — приводит слова Тардифа Inside the Games.

IIHF 22 марта продлила отстранение команд из России и Белоруссии на сезон-2023/24 из-за ситуации на Украине. Президент организации Люк Тардиф заявил, что IIHF вернётся к рассмотрению вопроса о допуске россиян весной 2024 года.

Ранее бывший нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказал мнение о возможном выходе из IIHF.

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