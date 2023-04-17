Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу»
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«Мы не любим выигрывать из-за фаворитизма в судействе. Есть и другие клубы, в частности тот, который обратился в суд и которому исторически отдавалось предпочтение», — цитирует Лапорту Marca.
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее глава Примеры Хавьер Тебас заявил, что желает видеть Жоана Лапорту на заседании организации из-за «дела Негрейры».