Президент «Барселоны» Лапорта намекнул, что судьи симпатизируют «Реалу»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул, что мадридский «Реал» является фаворитом у судей.

«Мы не любим выигрывать из-за фаворитизма в судействе. Есть и другие клубы, в частности тот, который обратился в суд и которому исторически отдавалось предпочтение», — цитирует Лапорту Marca.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее глава Примеры Хавьер Тебас заявил, что желает видеть Жоана Лапорту на заседании организации из-за «дела Негрейры».