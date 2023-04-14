В Минспорта Украины заявили, что не приняли решения об участии в отборе Евро-2024

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Заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный высказался о возможном бойкоте украинской сборной квалификации чемпионата Европы 2024 года по футболу.
В Минспорта Украины заявили, что не приняли решения об участии в отборе Евро-2024
  • РИА Новости

«Поедут ли украинцы на отбор Евро-2024? Основное решение будет принимать УАФ. Думаю, что у нас достаточно времени, чтобы выверить позиции. Я знаю, что они будут соперничать в разных группах. Будем смотреть. Для наших футболистов недопустимо выходить на одну площадку, смотреть в глаза и пожимать руки агрессору», — сказал Бедный в эфире «Суспільне Новини».

Депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что Министерство молодёжи и спорта Украины выпустило приказ о запрете национальным командам участвовать в международных соревнованиях, куда допущены россияне и белорусы.

Таким образом, сборная Украины может не принять участие в чемпионате Европы — 2024 по футболу, потому что в квалификации турнира выступает команда Белоруссии.

Ранее Роман Зозуля заявил, что сборная Украины снимается с квалификации Евро-2024.

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