Орлов посоветовал голкиперу «Спартака» Селихову проверить зрение

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Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре вратаря московского «Спартака» Александра Селихова.

«Его в одно время хотел брать «Зенит». Но взял в итоге Лунёва. Я сразу сказал, что Селихов не умеет играть на выходах. Ему надо проверить зрение. Хорошо ли он видит? У нас есть вратари, которые плохо видят, но они это скрывают», — цитирует Орлова Sport24.

В матче 22-го тура РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» (3:3). По ходу матча Селихов допустил несколько ошибок, которые привели к пропущенным голам.

На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Андрей Тихонов оценил игру Селихова в матче «Спартака» с «Динамо».

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