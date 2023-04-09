Тихонов оценил игру Селихова в матче «Спартака» с «Динамо»

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Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о ничьей с «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.
Тихонов оценил игру Селихова в матче «Спартака» с «Динамо»
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«В моменте со вторым голом «Динамо» Селихов немного не рассчитал выход. Не могу сказать, что он сильно ошибся в этом эпизоде. А в случае с голом Макарова произошло что-то странное. Селихов просто неверно повёл себя в этой ситуации. Тюкавин даже не сделал движение ногой после прострела Макарова, и мяч спокойно закатился в ворота. Я очень удивился.

Бальде забивает уже два матча подряд. Но когда Промес в порядке, он классно играет, разгоняет атаки. Да, Бальде забивает голы, но толку от них, если «Спартак» не выигрывает?» — приводит слова Тихонова «Евро-Футбол.Ру».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

На счету «Динамо» 36 очков и шестая позиция в турнирной таблице РПЛ. У «Спартака» 42 очка и третья строчка в таблице.

Ранее Андрей Аршавин раскритиковал защитника «Динамо» Николаса Маричаля за игру в матче со «Спартаком».

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