Кожевников: обидно, что Овечкин и Малкин пропускают плей-офф НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил сожаление о непопадании российских нападающих в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2022/23.

«Это плохо для «Питтсбурга», там есть хорошие игроки. Неприятная ситуация, но такое бывает, тем более в НХЛ. Обидно, что Овечкин и Малкин пропускают плей‑офф, но мы всё равно будем болеть за них, это легенды нашего хоккея», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

За главный трофей НХЛ в этом году поборются «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» от Восточной конференции, «Сиэтл Кракен», «Миннесота Уайлд», «Лос-Анджелес Кингз», «Даллас Старз», «Колорадо Эвеланш», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс» — от Западной.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» с Малкиным впервые с 2006 года не сыграет в плей-офф НХЛ.