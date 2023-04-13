Мамедов: россияне могут не попасть на этап Гран-при из-за проверок в FIE

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Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов высказался об условиях допуска российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

«Списки отправлены, они сейчас переправляются комиссией FIE юристам и специалистам по кибербезопасности, но шансов попасть на этап Гран-при в Сеуле у нас всё меньше и меньше», — цитирует Мамедова ТАСС.

Он подчеркнул, что шансов «практически не остаётся, поскольку соревнования стартуют уже 27 апреля».

«Мы даже не знаем, какие условия нам выдвинут. Так что на словах к соревнованиям нас допустили, а по документам мы пока никуда не едем», — заключил Мамедов.

10 марта стало известно, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE) принял решение допустить российских и белорусских фехтовальщиков к международным соревнованиям.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, что в FIE попросили россиян указать принадлежность к клубам.

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