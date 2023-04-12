Международная федерация скейтбординга поддержала рекомендации МОК по допуску россиян

В Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга (World Skate) сообщили, что поддерживают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные турниры.

«World Skate поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы позволить спортсменам разных национальностей вместе соревноваться в наших видах спорта», — говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее Захарова назвала заявление главы МВД ФРГ о визах посягательством на независимость спорта.