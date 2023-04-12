Международная федерация скейтбординга поддержала рекомендации МОК по допуску россиян

Короткая ссылка
В Международной федерации роллер-спорта и скейтбординга (World Skate) сообщили, что поддерживают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные турниры.
Международная федерация скейтбординга поддержала рекомендации МОК по допуску россиян
  • Gettyimages.ru

«World Skate поддерживает возвращение независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы позволить спортсменам разных национальностей вместе соревноваться в наших видах спорта», — говорится в заявлении.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности. 

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее Захарова назвала заявление главы МВД ФРГ о визах посягательством на независимость спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить