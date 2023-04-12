Карасёв назначен главным арбитром матча РПЛ «Ростов» — «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал списки арбитров на матчи 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым назначена на игру между «Ростовом» и «Зенитом», сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Карасёву будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов.

«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; VAR — Павел Кукуян.

«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; VAR — Алексей Амелин.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; VAR — Иван Сиденков.

«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; VAR — Ян Бобровский.

«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; VAR — Кирилл Левников.

«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; VAR — Ян Бобровский.

«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; VAR — Иван Сиденков.

Ранее РФС отозвал лицензию у «Ессентуков» из Второй лиги.