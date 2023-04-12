Карасёв назначен главным арбитром матча РПЛ «Ростов» — «Зенит»
Бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым назначена на игру между «Ростовом» и «Зенитом», сообщает пресс-служба РФС.
Помогать Карасёву будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов.
«Крылья Советов» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Сергей Каруненко, Наиль Сейфетдинов; VAR — Павел Кукуян.
«Динамо» — «Пари НН»: судья — Артём Чистяков, ассистенты судьи — Роман Усачёв, Андрей Гурбанов; VAR — Алексей Амелин.
«Сочи» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Арам Петросян; VAR — Иван Сиденков.
«Урал» — ЦСКА: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; VAR — Ян Бобровский.
«Торпедо» — «Спартак»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Илья Елеференко, Денис Березнов; VAR — Кирилл Левников.
«Оренбург» — «Локомотив»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Роман Милюченко; VAR — Ян Бобровский.
«Факел» — «Ахмат»: судья — Роман Галимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Алексей Воронцов; VAR — Иван Сиденков.
Ранее РФС отозвал лицензию у «Ессентуков» из Второй лиги.