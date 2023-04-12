РФС отозвал лицензию у «Ессентуков» из Второй лиги

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Российский футбольный союз (РФС) принял решение отозвать лицензию у «Ессентуков» из Второй лиги.
РФС отозвал лицензию у «Ессентуков» из Второй лиги
  • РИА Новости

«В связи с отзывом лицензии РФС на спортивный сезон-2022/2023 у команды «Ессентуки» матч 24-го тура первенства Второй лиги ФНЛ между командами «Ессентуки» г. Ессентуки и «Спартак-Нальчик» г. Нальчик 14 апреля 2023 года не проводится», — говорится в сообщении нальчинского клуба.

Напомним, что «Форте» на своём поле разгромил «Ессентуки» в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 15:0.

«Форте» занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2 с 40 очками. «Ессентуки» с пятью очками расположились на последнем, 14-м месте. «Спартак-Нальчик» занимает восьмую позицию с 30 очками.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что необходимо проверить матч «Форте» — «Ессентуки».

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