Колосков считает, что необходима проверка по матчу, который завершился со счётом 15:0
- РИА Новости
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«Результат, конечно, странный. Понятно, что без рассмотрения причин такого результата нельзя обойтись. Там был судья, который должен передать рапорт и дополнительные сведения, если понадобятся», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что нужно узнать причину такого крупного счёта.
«Форте» на своём поле разгромил «Ессентуки» в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 15:0.
После 23 туров «Форте» занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2 с 40 очками. «Ессентуки» с пятью очками расположились на последнем, 14-м месте.
Ранее Колосков прокомментировал информацию о том, что «Торино» не собирается выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты».