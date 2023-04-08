Колосков считает, что необходима проверка по матчу, который завершился со счётом 15:0

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что необходимо проверить матч «Форте» — «Ессентуки».
Колосков считает, что необходима проверка по матчу, который завершился со счётом 15:0
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Результат, конечно, странный. Понятно, что без рассмотрения причин такого результата нельзя обойтись. Там был судья, который должен передать рапорт и дополнительные сведения, если понадобятся», — цитирует Колоскова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что нужно узнать причину такого крупного счёта.

«Форте» на своём поле разгромил «Ессентуки» в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 15:0.

После 23 туров «Форте» занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2 с 40 очками. «Ессентуки» с пятью очками расположились на последнем, 14-м месте.

Ранее Колосков прокомментировал информацию о том, что «Торино» не собирается выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты».

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