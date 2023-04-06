Колосков: «Локомотив» — крайний вариант для Алексея Миранчука

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал информацию о том, что «Торино» не собирается выкупать Алексея Миранчука у «Аталанты».

«Миранчуку нравится в Италии. Даже если не получится остаться в «Торино», то будет искать похожий клуб в Серии А. В «Локомотиве» его ждать рано. Думаю, что «Торино» ещё передумает. «Локомотив» — крайний вариант для него», — цитирует Колоскова Sport24.

В текущем сезоне россиянин сыграл в 22 матчах за «Торино» во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его права принадлежат «Аталанте».

Ранее в «Торино» опровергли информацию о том, что клуб отказался выкупать Миранчука.