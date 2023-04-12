В «Ессентуках» заявили о роспуске команды

В пресс-службе «Ессентуков» сообщили, что команда распущена.

«Команда распущена, тренировочный процесс не осуществляется. Собраний насчёт того, что клуб закрывается, не было. Информации насчёт итоговых выплат футболистам и сотрудникам нет», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

12 апреля РФС отозвал лицензию у «Ессентуков» из Второй лиги.

Напомним, что «Форте» на своём поле разгромил «Ессентуки» в матче 23-го тура второго дивизиона чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 15:0.

«Форте» занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ-2 с 40 очками. «Ессентуки» с пятью очками расположились на последнем, 14-м месте. «Спартак-Нальчик» занимает восьмую позицию с 30 очками.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что необходимо проверить матч «Форте» — «Ессентуки».