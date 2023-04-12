Агент Мантуана сообщил об отсутствии переговоров по выкупу футболиста у «Коринтианса»

Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, отреагировал на новость, что российский клуб планирует выкупить хавбека у «Коринтианса».

«Эта информация — фейк. Мы не говорили с «Коринтиансом» о возможном выкупе Мантуана», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Как сообщает Lance, бразильский клуб может согласиться на предложение «Зенита» и передать до 50% прав на 21-летнего игрока.

По информации источника, «Зенит» хочет предложить «Коринтиансу» €2-3 млн за полузащитника.

«Зенит» арендовал Мантуана у «Коринтианса» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. За петербургский клуб бразилец провёл 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал информацию о том, что европейские топ-клубы интересуются им.