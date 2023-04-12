Ренан — об интересе «Реала»: это значит, что я иду верной дорогой

Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал информацию о том, что европейские топ-клубы интересуются им.

«Для меня это означает то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться к критике и похвале. С другой — нужно всё-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, за защитником наблюдают «Реал», «Челси» и «Арсенал».

Ренан стал игроком «Зенита» в январе 2023 года, перейдя из «Коринтианс». Он провёл за команду шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отозвал Ренана из заявки молодёжной сборной Бразилии.