Ренан — об интересе «Реала»: это значит, что я иду верной дорогой

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Защитник «Зенита» Роберт Ренан прокомментировал информацию о том, что европейские топ-клубы интересуются им.
Ренан — об интересе «Реала»: это значит, что я иду верной дорогой
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«Для меня это означает то, что я иду правильной дорогой. С одной стороны, нужно прислушиваться к критике и похвале. С другой — нужно всё-таки отталкиваться от самого себя, от своих ощущений. Для меня важно работать и прогрессировать», — цитирует игрока «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, за защитником наблюдают «Реал», «Челси» и «Арсенал».

Ренан стал игроком «Зенита» в январе 2023 года, перейдя из «Коринтианс». Он провёл за команду шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отозвал Ренана из заявки молодёжной сборной Бразилии.

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