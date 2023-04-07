«Зенит» отозвал Ренана из заявки молодёжной сборной Бразилии

«Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из заявки молодёжной сборной Бразилии.

Об этом сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

19-летний Ренан в составе сборной Бразилии (игроки до 20 лет) стал победителем молодёжного Кубка Америки 2023 года.

Бразильская команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании с 15 по 27 апреля. Латиноамериканцы сыграют товарищеские матчи с Доминиканской Республикой, Ираком, а также с Узбекистаном или Сенегалом.

«Зенит» 16 апреля встретится на выезде с «Ростовом». Коллектив Сергея Семака по итогам 21 тура с 51 очком лидирует в чемпионате.

Ранее Семак высказался о вызове Ренана в молодёжную сборную Бразилии по футболу.