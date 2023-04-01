Семак — о Ренане в молодёжной сборной Бразилии: вызов в клуб не приходил

Короткая ссылка
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о вызове защитника Роберта Ренана в молодёжную сборную Бразилии по футболу.
Семак — о Ренане в молодёжной сборной Бразилии: вызов в клуб не приходил
  • РИА Новости

«На сегодняшний день вызов не приходил в клуб, насколько я знаю. Если он придёт, мы уже будем смотреть, насколько обязаны или не обязаны его отпускать, что касается юридических аспектов», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в середине сезона в период самых важных матчей терять игрока для «Зенита» «не очень хорошо».

«Будем отталкиваться от возможностей его оставить. Если такой не будет, что делать. Есть и другие игроки, которые выйдут и будут играть», — добавил Семак.

19-летний Ренан в составе сборной Бразилии (игроки до 20 лет) стал победителем молодёжного Кубка Америки 2023 года.

Бразильская команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании с 15 по 27 апреля. Латиноамериканцы сыграют товарищеские матчи с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

«Зенит» 16 апреля встретится на выезде с «Ростовом». Коллектив Сергея Семака по итогам 21 тура с 51 очком лидирует в чемпионате. 

Ранее сообщалось, что Малком не считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает с каждым сезоном.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить