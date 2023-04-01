Семак — о Ренане в молодёжной сборной Бразилии: вызов в клуб не приходил

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о вызове защитника Роберта Ренана в молодёжную сборную Бразилии по футболу.

«На сегодняшний день вызов не приходил в клуб, насколько я знаю. Если он придёт, мы уже будем смотреть, насколько обязаны или не обязаны его отпускать, что касается юридических аспектов», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что в середине сезона в период самых важных матчей терять игрока для «Зенита» «не очень хорошо».

«Будем отталкиваться от возможностей его оставить. Если такой не будет, что делать. Есть и другие игроки, которые выйдут и будут играть», — добавил Семак.

19-летний Ренан в составе сборной Бразилии (игроки до 20 лет) стал победителем молодёжного Кубка Америки 2023 года.

Бразильская команда проведёт учебно-тренировочный сбор в Испании с 15 по 27 апреля. Латиноамериканцы сыграют товарищеские матчи с Доминиканской Республикой, Ираком, а также Узбекистаном или Сенегалом.

«Зенит» 16 апреля встретится на выезде с «Ростовом». Коллектив Сергея Семака по итогам 21 тура с 51 очком лидирует в чемпионате.

Ранее сообщалось, что Малком не считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает с каждым сезоном.