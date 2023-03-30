Малком — об уровне РПЛ: с каждым годом побеждать всё сложнее

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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком не считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает с каждым сезоном.
Малком — об уровне РПЛ: с каждым годом побеждать всё сложнее
  • РИА Новости

«С каждым годом побеждать всё сложнее. С самого первого сезона в «Зените» я ощутил, насколько конкурентный чемпионат в России.

Здесь все клубы борются за результат. Поверьте, нам очень непросто было завоевать все наши последние титулы», — приводит слова Малкома «Российская газета».

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года.

Футболист в сезоне-2022/23 РПЛ провёл в составе команды 20 матчей, забил 16 мячей и отдал пять результативных передач. 

Ранее Малком допустил, что может сыграть за сборную России по футболу.

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