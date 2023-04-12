Роднина: не надо обращать внимания на то, что устраивают МОК и некоторые западные страны
- РИА Новости
«Сегодня нам всем нужно набраться терпения. МОК вполне может убрать антиспортивные требования. Не надо обращать внимания на то, что устраивают МОК и некоторые западные страны. Это просто цирк. Мы выше этого. Сейчас нашему спорту необходимо не терять форму», — цитирует Роднину Sport24.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.
Ранее Роднина заявила, что считает тренера по фигурному катанию Александра Жулина отличным специалистом по работе с танцевальными парами.