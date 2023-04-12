Роднина: не надо обращать внимания на то, что устраивают МОК и некоторые западные страны

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказала мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) может убрать рекомендации по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Сегодня нам всем нужно набраться терпения. МОК вполне может убрать антиспортивные требования. Не надо обращать внимания на то, что устраивают МОК и некоторые западные страны. Это просто цирк. Мы выше этого. Сейчас нашему спорту необходимо не терять форму», — цитирует Роднину Sport24.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

10 апреля глава МВД Германии Нэнси Фезер пригрозила отказом в выдаче виз спортсменам из России, которых допустят к международным соревнованиям.

Ранее Роднина заявила, что считает тренера по фигурному катанию Александра Жулина отличным специалистом по работе с танцевальными парами.