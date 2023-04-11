«Чемпионат»: «Химки» близки к назначению Талалаева на пост главного тренера команды

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Подмосковные «Химки» рассматривают кандидатуру Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.
«Чемпионат»: «Химки» близки к назначению Талалаева на пост главного тренера команды
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. 

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды. Специалист проработал наставником столичной команды с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

«Химки» расположились на 15-м месте таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 13 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке (13 очков).

Ранее пресс-служба Федерации футбола ОАЭ отреагировала на информацию о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера национальной команды.

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