«Чемпионат»: «Химки» близки к назначению Талалаева на пост главного тренера команды

Подмосковные «Химки» рассматривают кандидатуру Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» является Ринат Билялетдинов. Он был назначен после увольнения Спартака Гогниева.

22 марта в «Торпедо» подтвердили, что Талалаев покинул пост главного тренера команды. Специалист проработал наставником столичной команды с октября 2022 года. При нём команда провела 12 матчей, в которых потерпела девять поражений.

«Химки» расположились на 15-м месте таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ) с 13 очками. «Торпедо» расположилось на 16-й строчке (13 очков).

Ранее пресс-служба Федерации футбола ОАЭ отреагировала на информацию о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера национальной команды.