В Федерации футбола ОАЭ отреагировали на слухи о назначении Талалаева тренером сборной

Пресс-служба Федерации футбола ОАЭ отреагировала на информацию о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера национальной команды.

«Мы ничего не знаем об интересе национальной сборной ОАЭ к тренеру Андрею Талалаеву», — передаёт слова представителя федерации Sport24.

22 марта стало известно об отставке Талалаева из московского «Торпедо». По информации СМИ, специалист покинул клуб из-за разногласий с руководством.

«Торпедо» с десятью очками по итогам 20 туров занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета на пост главного тренера.