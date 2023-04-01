В Федерации футбола ОАЭ отреагировали на слухи о назначении Талалаева тренером сборной
- РИА Новости
«Мы ничего не знаем об интересе национальной сборной ОАЭ к тренеру Андрею Талалаеву», — передаёт слова представителя федерации Sport24.
22 марта стало известно об отставке Талалаева из московского «Торпедо». По информации СМИ, специалист покинул клуб из-за разногласий с руководством.
«Торпедо» с десятью очками по итогам 20 туров занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета на пост главного тренера.