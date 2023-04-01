В Федерации футбола ОАЭ отреагировали на слухи о назначении Талалаева тренером сборной

Короткая ссылка
Пресс-служба Федерации футбола ОАЭ отреагировала на информацию о возможном назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера национальной команды.
В Федерации футбола ОАЭ отреагировали на слухи о назначении Талалаева тренером сборной
  • РИА Новости

«Мы ничего не знаем об интересе национальной сборной ОАЭ к тренеру Андрею Талалаеву», — передаёт слова представителя федерации Sport24.

22 марта стало известно об отставке Талалаева из московского «Торпедо». По информации СМИ, специалист покинул клуб из-за разногласий с руководством.

«Торпедо» с десятью очками по итогам 20 туров занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета на пост главного тренера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить