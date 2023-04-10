Генменеджер «Кармиотиссы»: Кержакову вместо рыбалки нужно ходить на игры соперников

Технический директор «Кармиотиссы» Антонис Антониус заявил, что экс-тренер команды Александр Кержаков уделял рыбалке слишком много времени.

«Я думаю, он отличный парень, но ему нужно больше использовать свой опыт на тренировках, больше следить за своими соперниками, больше читать, ходить на их игры вместо того, чтобы ездить на рыбалку, и тогда он сможет критиковать нас», — цитирует Антониуса «Спорт-Экспресс».

40-летний россиянин возглавлял «Кармиотиссу» с 8 февраля по 1 апреля. Под его руководством команда провела семь матчей: две победы, одна ничья и четыре поражения. Антониус 1 апреля объявил об увольнении Кержакова с поста главного тренера команды.

10 апреля российский специалист рассказал, что владелец кипрского клуба Дмитрий Пунин вмешивался в тренерский процесс.

Ранее Кержаков рассказал, что кипрский клуб не рассчитался с ним после расторжения контракта.