Александр Емельяненко может провести бой по правилам ММА в мае

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Никита Бурчак, менеджер бойца Александра Емельяненко, рассказал о ближайших спортивных планах своего клиента.
Александр Емельяненко может провести бой по правилам ММА в мае
  • РИА Новости

«Кто будет соперником Александра? Соперник… Пока мы ориентируемся на Джеффа Монсона. Возможно, по правилам ММА. На эту же дату мы планируем дебют Ивана Емельяненко, также в ММА. Это будет 26 мая на турнире РЕН ТВ», — цитирует Бурчака YouTube-канал «Ушатайка».

41-летний Емельяненко в 38 поединках по правилам ММА одержал 28 побед, потерпел десять поражений, один бой завершился ничьей.

6 апреля появилась информация, что из-за Емельяненко был задержан рейс Екатеринбург — Москва. Портал Е1.ru со ссылкой на блогера Анну Данилову опубликовал видео с российским бойцом. Утверждалось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал.

Ранее Бурчак рассказал о ситуации с бойцом в аэропорту.

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