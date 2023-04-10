Sözcü: «Газпром» станет спонсором футбольного клуба «Бешикташ»

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Российская компания «Газпром» станет спонсором турецкого футбольного клуба «Бешикташ».
Sözcü: «Газпром» станет спонсором футбольного клуба «Бешикташ»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Sözcü, контракт будет рассчитан на пять лет.

По информации источника, турецкий клуб получит €60 млн за передачу прав на название стадиона в течение трёх лет.

В дальнейшем будет согласована сумма за следующие два года.

Отмечается, что президент «Бешикташа» на следующей неделе прилетит в Россию по приглашению председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера.

После 26 туров чемпионата Турции по футболу «Бешикташ» с 55 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Галатасарая», сыгравшего на один матч меньше, на восемь очков.

Ранее в «Бешикташе» ответили на вопрос о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова.

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