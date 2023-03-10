В «Бешикташе» ответили на вопрос о трансфере Баринова летом
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«Мы не будем возвращаться к кандидатуре Баринова летом. Это дело завершено», — цитирует Казанчи РИА Новости.
В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.
Ранее гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб не предлагал за Баринова больше €1,5 млн.