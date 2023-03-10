В «Бешикташе» ответили на вопрос о трансфере Баринова летом

Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи сообщил, что клуб не будет рассматривать вариант с покупкой полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в летнее трансферное окно.

«Мы не будем возвращаться к кандидатуре Баринова летом. Это дело завершено», — цитирует Казанчи РИА Новости.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

Ранее гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб не предлагал за Баринова больше €1,5 млн.