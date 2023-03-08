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Гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб не предлагал за Баринова больше €1,5 млн

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Генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи оценил слухи о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива».
Гендиректор «Бешикташа» подтвердил, что клуб не предлагал за Баринова больше €1,5 млн
  • Gettyimages.ru

«Баринов — важный игрок для клуба, поэтому я могу понять их позицию и недовольство. Но у нас тоже есть определённый бюджет. Мы не знаем, сколько они хотели за игрока. «Локомотив» отклонил предложение на €1,5 млн, и мы просто закрыли дело», — цитирует Казанчи Sport24.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, сколько «Бешикташ» предлагал за Баринова.

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