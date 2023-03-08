В «Локомотиве» сообщили, сколько «Бешикташ» предлагал за Баринова

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал предложение турецкого «Бешикташа» за полузащитника команды Дмитрия Баринова.

«В истории с Бариновым не было никаких €5—6—7 млн. Всё это было на словах, где‑то в турецких СМИ. В клуб пришло одно-единственное предложение — на €1,5 млн. Я считаю, это недостойное предложение по отношению к игроку и клубу», — цитирует Ульянова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Бешикташе» высказались о возможном трансфере Баринова летом.