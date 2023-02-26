В «Бешикташе» высказались о возможном трансфере Баринова летом

Генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи высказался по поводу возможного перехода полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Мы посмотрим, будем ли делать новое предложение по Баринову. Сейчас не тот момент, чтобы говорить про это. Летом примем решение», — приводит слова Казанчи Sport24.

Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.

В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность приобретения Баринова, если Далер Кузяев не продлит контракт.