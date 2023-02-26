В «Бешикташе» высказались о возможном трансфере Баринова летом
- РИА Новости
«Мы посмотрим, будем ли делать новое предложение по Баринову. Сейчас не тот момент, чтобы говорить про это. Летом примем решение», — приводит слова Казанчи Sport24.
Этой зимой «Бешикташ» уже пытался приобрести Баринова, но 9 февраля стало известно, что клуб отказался от идеи трансфера.
В нынешнем сезоне полузащитник забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Зенит» рассматривает возможность приобретения Баринова, если Далер Кузяев не продлит контракт.