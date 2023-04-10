Бейл рассказал, что подумает над паспортом РФ, если «Крылья» предложат ему новый контракт

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Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался о возможном получении российского гражданства.
Бейл рассказал, что подумает над паспортом РФ, если «Крылья» предложат ему новый контракт
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я никогда не думал о возможном получении российского гражданства. Возможно, я задумаюсь об этом, если «Крылья» дадут мне новый контракт. Пока что у меня нет нового контракта. Хочу ли остаться в «Крыльях»? Да, конечно», — цитирует игрока «Чемпионат».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 31 матче за клуб во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Его контракт с «Крыльями» действует до 30 июня 2025 года.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

Ранее сообщалось, что Бейл объяснил момент с автоголом в матче Кубка России с ЦСКА.

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