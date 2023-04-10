Смородская назвала нежелание Дзюбы пожимать руку Семаку «не первой странной выходкой игрока»

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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на то, что нападающий команды Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ.
Смородская назвала нежелание Дзюбы пожимать руку Семаку «не первой странной выходкой игрока»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Дзюба не пожал руку Семаку? Не хочется в этом копаться. Это не первая странная выходка Артёма. Нет смысла пытаться объяснять её причины», — цитирует Смородскую Sport24.

«Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

После матча главный тренер «Зенита» направился в сторону Дзюбы, но нападающий «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к своим игрокам. 

Ранее Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».

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