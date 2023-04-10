Смородская назвала нежелание Дзюбы пожимать руку Семаку «не первой странной выходкой игрока»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на то, что нападающий команды Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ.

«Дзюба не пожал руку Семаку? Не хочется в этом копаться. Это не первая странная выходка Артёма. Нет смысла пытаться объяснять её причины», — цитирует Смородскую Sport24.

«Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

После матча главный тренер «Зенита» направился в сторону Дзюбы, но нападающий «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к своим игрокам.

Ранее Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».