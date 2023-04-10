Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о поражении команды в матче 22-го тура РПЛ с «Зенитом».
Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Хотел бы извиниться за свою игру. Состояние было с моей стороны не очень. Может, как-то перегорел даже. Вроде, внутренне спокоен был, наверное, в голове там было какое-то состояние. Хотелось, чтобы команда победила. Наверное, была очень интересная игра. К сожалению, мы проиграли», — заявил Дзюба в соцсетях.

Он добавил, что команда играла на равных с чемпионом России, потому что у неё есть характер. Игрок также отметил, что для него матч был уроком — он всегда должен сохранять спокойствие.

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Ранее бывший президент «Зенита» высказался о том, что Дзюба не пожал руку Сергею Семаку.

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