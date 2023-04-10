Бывший президент «Зенита» высказался о том, что Дзюба не пожал руку Семаку

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин рассказал, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ.

«Дзюба не пожал руку Семаку? Ну он ограниченный человек, не умный. Почему я его и не люблю. Надо уметь проигрывать, не только на поле, но и в жизни. Семак — умный человек. Правильно пошёл после игры поприветствовать Дзюбу», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В пяти матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Ранее Петржела заявил, что Дзюба может забивать только несерьёзным командам.