Петржела: Дзюба может забивать только несерьёзным командам

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на победу команды из Санкт-Петербурга в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

«Я ещё до игры говорил, что «Зенит» обыграет «Локомотив», потому что у них лучшая команда в России. Меня результат не удивил. Дзюба не забил? Не удивлен, он может забивать только несерьёзным командам», — цитирует Петржелу Metaratings.

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных нападающий забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).

Ранее защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что помогло команде преобразиться после зимнего перерыва.