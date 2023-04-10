Полузащитник «Локомотива» Ненахов назвал Дзюбу «вожаком стаи»

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что помогло команде преобразиться после зимнего перерыва.

«К нам пришёл хороший тренер, хорошие игроки, которые усилили. Всё, что от нас требуют, мы делаем. Это и есть результат. Дзюба — вожак стаи. Он наш лидер, тот человек, который может из ничего сделать момент. Плюс всегда может зацепиться за мяч. Для нас это большое усиление. Это лучший нападающий России», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил игру Дзюбы.