Полузащитник «Локомотива» Ненахов назвал Дзюбу «вожаком стаи»

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Защитник «Локомотива» Максим Ненахов рассказал, что помогло команде преобразиться после зимнего перерыва.

«К нам пришёл хороший тренер, хорошие игроки, которые усилили. Всё, что от нас требуют, мы делаем. Это и есть результат. Дзюба — вожак стаи. Он наш лидер, тот человек, который может из ничего сделать момент. Плюс всегда может зацепиться за мяч. Для нас это большое усиление. Это лучший нападающий России», — цитирует Ненахова «Матч ТВ».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. 

9 апреля «Локомотив» потерпел поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

Таким образом, «Зенит» продолжает лидировать в РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» — на 11-й позиции (25 очков).

Ранее бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил игру Дзюбы.

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