Булыкин: у Дзюбы не получилось себя показать в полной мере

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Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил игру нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы

«У Дзюбы не получилось себя показать в полной мере в плане того, что не забил, и его команда проиграла. Но если судить о его действиях по всему матчу, то он проделал очень много работы: цеплялся за мячи, выиграл много единоборств, много отдавал передач. В первом тайме вообще красивую комбинацию пяткой сделал, жалко, не получилось её завершить. Да и в принципе у него было много моментов. Просто не повезло сегодня», — заявил Булыкин RT.

Ранее Булыкин назвал причины поражения «Локомотива» в матче 22-го тура чемпионата России.

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