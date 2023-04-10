Булыкин — о причинах поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»: они просто устали

Бывший футболист сборной России по футболу Дмитрий Булыкин назвал причины поражения «Локомотива» в матче 22-го тура чемпионата России.

«Хорошая получилась сегодня игра, крайне интенсивная. «Локомотив» сражался, бился против лидера чемпионата «Зенита». Это всегда очень энергозатратно. Всё-таки там играют футболисты повыше классом. Железнодорожники пытались в какой-то момент думать о ничьей, но «Зенит» забил очень красивый гол, и он оказался победным. На мой взгляд, «Локомотив» просто устал, многие футболисты набегались. Футболисты сине-бело-голубых очень здорово обыгрывают один на один, и за ними очень сложно угнаться. Поэтому все силы красно-зелёных ушли на прессинг», — заявил Булыкин RT.

По его словам, на игру железнодорожников также повлияли возможные проблемы команды с физикой, микротравмы и отсутствие глубины скамейки.

«И конечно же, класс футболистов. У «Зенита» он значительно выше. В связи с этим пришлось отказаться от интенсивного прессинга, стало меньше моментов, и у питерцев получилось дожать. Но надо признать, что «Локомотив» даже в таком состоянии мог зацепиться за ничью. Нужно забыть эту игру с «Зенитом» и показать себя с лучшей стороны», — заявил Булыкин RT.

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