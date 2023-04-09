Дзюба отказался пожать руку Семаку после матча РПЛ

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Форвард «Локомотива» Артём Дзюба после матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» не пожал руку Сергею Семаку.

Главный тренер петербуржцев направился в сторону Дзюбы, но нападающий «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к игрокам «Зенита».

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за красно-зелёных Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура чемпионата России от «Зенита».

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