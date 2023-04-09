Динияр Билялетдинов: «Локомотив» наиграл на ничью в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал поражение команды в матче 22-го тура чемпионата России от «Зенита».

«Локомотив» выглядел достаточно неплохо в плане организации игры. Уже становится понятно, во что играет Галактионов. Он хочет больше играть в атакующий футбол при достаточно сбалансированной стратегии на матч. И мне это импонирует. Но, на мой взгляд, железнодорожникам не хватает выбора вариантов в атаке против таких сильных соперников, как «Зенит». Питерцы просчитали их варианты в атаке и завладели преимуществом в центре поля. Понятное дело, что у «Локо» есть Сергей Пиняев и Артём Дзюба, но зачастую у них явно не хватало сил добираться до штрафной соперника. Также не хватало активности от крайних защитников «Локомотива», они мало проявляли себя в атаке, недостаточно напрягали оборону «Зенита». Но отмечу, что результат не по игре, считаю, что «Локомотив» наиграл на ничью», — заявил Билялетдинов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Вендел признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Зенит».