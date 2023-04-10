Данни: наверное, Дзюба уже позвонил Семаку, чтобы извиниться

Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни отреагировал на то, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не пожал руку главному тренеру санкт-петербургского клуба Сергею Семаку после матча 22-го тура РПЛ.

«Это была сложная игра, я следил за ней. У Дзюбы была горячая голова из-за проигрыша. Но я верю, он знает, что ошибся, но это часть футбола! Возможно, он уже позвонил Сергею Семаку — и они поговорили!» — цитирует Данни «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» потерпел поражение от «Зенита» в матче 22-го тура чемпионата России. Встреча в Москве на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1.

После матча главный тренер «Зенита» направился в сторону Дзюбы, но нападающий «Локомотива» проигнорировал его, после чего Семак махнул рукой и вернулся к своим игрокам.

Ранее Дзюба извинился перед болельщиками за свою игру в матче с «Зенитом».