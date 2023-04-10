Тренер «Зенита»: испанские СМИ переврали слова Малкома об уходе из клуба

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра опроверг слова нападающего команды Малкома о желании покинуть клуб ради игр в Лиге чемпионов.

«Испанские СМИ, которым он давал интервью, написали его слова некорректно, переврали: Малком летом не хочет уходить из «Зенита». Он счастлив в «Зените», он очень рад, что команда добивается результата», — цитирует тренера «РБ Спорт».

Он добавил, что все бразильцы счастливы в клубе и никто не собирается покидать его в летнее трансферное окно.

5 апреля Малком заявил, что не исключает возможности ухода из «Зенита» ради выступлений в Лиге чемпионов.

В феврале стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому.

25-летний игрок выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач.

Ранее Малком раскрыл подробности своего ухода из «Барселоны».