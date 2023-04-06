Малком — об уходе из «Барселоны»: Вальверде не рассчитывал на меня с самого начала

Нападающий «Зенита» Малком раскрыл подробности своего ухода из «Барселоны».

«Я играл мало, и мне приходилось мириться с этим. Вальверде не хотел меня с самого начала, поэтому он попросил купить Виллиана. Он не позволил мне показать ему, что я тоже способен на это. Я не был его фаворитом, и мне пришлось уйти», — цитирует Малкома Relevo.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому. 25-летний игрок выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года.

Малком выступал в составе «Барселоны» с 2018 по 2019 год.

Ранее Малком не исключил, что может покинуть «Зенит» ради игры в Лиге чемпионов.