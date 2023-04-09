Бейл уверен, что у «Крыльев Советов» есть шанс выиграть Кубок России

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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл считает, что у команды есть шанс выиграть Кубок России в этом сезоне.
Бейл уверен, что у «Крыльев Советов» есть шанс выиграть Кубок России
  • РИА Новости

«У «Крыльев» есть шанс выиграть Кубок России — уверен в этом. Очень странное ощущение: мы проиграли кубковый матч, и у нас всё ещё есть шанс выйти в финал. Нам нужно быть готовыми бороться дальше», — приводит слова Бейла «Чемпионат».

«Крылья Советов» проиграли ЦСКА в игре «Пути РПЛ» и опустились в «Путь регионов».

Команду ждёт матч с «Краснодаром». Все игры на этом этапе пройдут в один матч без дополнительного времени.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о шансах в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России.

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