Сперцян оценил шансы «Краснодара» в кубковом матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о шансах в матче с «Крыльями Советов» в Кубке России.

«Крылья Советов» — очень хорошая команда. Но у нас дома будет совсем другая игра. Надеюсь, получше, чем с «Ростовом». Очень ждём этой игры», — приводит слова Сперцяна пресс‑служба Кубка России.

Напомним, что «Акрон» сыграет со «Спартаком» в матче Кубка России «Пути регионов», а «Краснодар» встретится с «Крыльями Советов».

Все игры на этом этапе пройдут в один матч без дополнительного времени. В случае ничьей — пенальти.

Матчи пройдут в период с 18 по 20 апреля.

Ранее главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Кубке России.