Ивич — о победе «Краснодара» над «Ростовом» в Кубке России: было очень тяжело

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу своей команды над «Ростовом» в Кубке России.

«Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой», — цитирует Ивича «Матч ТВ».

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счётом 1:1 в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Краснодара» — 5:3.

У «Краснодара» мяч забил Эдуард Сперцян. В составе «Ростова» отличился Роман Тугарев.

В следующем раунде подопечные Ивича встретятся с «Крыльями Советов».

Ранее «Динамо» проиграло «Акрону» и вылетело из Кубка России по футболу.