Зобнин считает, что «Спартак» мог победить «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо».

Он отметил, что не особо доволен своей игрой.

«У нас были хорошие моменты. Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице РПЛ.

Ранее вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ничьей в матче со «Спартаком».