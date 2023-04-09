Зобнин считает, что «Спартак» мог победить «Динамо»
- РИА Новости
Он отметил, что не особо доволен своей игрой.
«У нас были хорошие моменты. Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.
На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице РПЛ.
Ранее вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ничьей в матче со «Спартаком».