Зобнин считает, что «Спартак» мог победить «Динамо»

Короткая ссылка
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ с «Динамо».
Зобнин считает, что «Спартак» мог победить «Динамо»
  • РИА Новости

Он отметил, что не особо доволен своей игрой.

«У нас были хорошие моменты. Могли побеждать «Динамо», но, к сожалению, пропустили глупые голы и из-за этого пришлось отыгрываться», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

На счету «Спартака» 42 очка и третья позиция в турнирной таблице РПЛ.

Ранее вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о ничьей в матче со «Спартаком».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить