Шунин — о ничьей со «Спартаком»: положительных эмоций после матча нет
- РИА Новости
«Хотели выиграть, серьёзно готовились к матчу. И у нас всё было, чтобы победить. И положительных эмоций после матча нет. Ошибки были, будем разбирать.
Был ли пенальти? В раздевалке все сказали, что пенальти не было», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».
Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.
Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничейном результате.