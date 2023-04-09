Шунин — о ничьей со «Спартаком»: положительных эмоций после матча нет

Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ничью в матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Хотели выиграть, серьёзно готовились к матчу. И у нас всё было, чтобы победить. И положительных эмоций после матча нет. Ошибки были, будем разбирать.

Был ли пенальти? В раздевалке все сказали, что пенальти не было», — приводит слова Шунина «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

Ранее полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничейном результате.