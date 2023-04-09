Зобнин: надо разобрать, почему «Спартак» пропускал достаточно глупые голы в матче с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о ничейном результате матча 22-го тура чемпионата России с «Динамо».

«Думаю, ничью можно считать закономерным результатом. У нас было больше моментов, но при этом мы по ходу игры проигрывали в счёте и догоняли. Да, мы были сильнее, но за то, что «Спартак» сильнее, не дают три очка. Надо разобрать, почему пропускали достаточно глупые голы. Если поймём — сделаем шаг вперёд», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:3.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Александр Соболев (7-я, 88-я минуты), Кейта Бальде (40-я), также на счету Соболева автогол (45+3). У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35-я), Денис Макаров (66-я).

Таким образом, «Спартак» набрал 44 очка и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 36 очками располагается на пятой строчке.

Ранее Абаскаль назвал незаслуженной ничью «Спартака» в матче с «Динамо».