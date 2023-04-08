Попова о переходе Худайбердиевой и Базина: смена тренера — это всегда особая история

Короткая ссылка
Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала возможный переход Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина к Александру Жулину.
Попова о переходе Худайбердиевой и Базина: смена тренера — это всегда особая история
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«В любом случае смена тренера — это всегда особая история. Причины могут быть разные: не сошлись характерами, захотелось найти новый подход в тренировках — может быть что угодно. Да и сама эта ситуация подталкивает спортсмена. Появляется дополнительная мотивация, потому что ты приходишь на новое место, ощущаешь себя по-новому, раскрываешься с другой своей стороны. Поэтому увидим, что будет с Елизаветой и Егором. Что касается перехода к Жулину, то не стоит забегать вперёд, потому что окончательное решение ещё не принято», — заявила Попова RT.

8 апреля стало известно, что Худайбердиева и Базин ушли из группы Дениса Самохина. Позже сообщалось, что переход пары к Александру Жулину могут согласовать в понедельник.

В декабре прошлого года они победили на чемпионате России в Красноярске.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном переходе Худайбердиевой и Базина к Жулину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить